Fußball 8:0-Kantersieg: Eindhoven hat Meisterschaft quasi sicher

Die Partie in Heerenveen musste kurz vor Schluss unterbrochen werden, nachdem die Gäste-Fans reichlich Pyro-Technik gezündet und das Stadion eingenebelt hatten. Einen höheren Sieg hatte Eindhoven in der Ehrendivision letztmals am 24. Oktober 2010 beim 10:0 gegen Feyenoord gefeiert. Auswärts ist es gar der höchste Erfolg.