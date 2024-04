Bundestrainer Nagelsmann: Als Gesellschaft gegen politische Extreme

Der Chefcoach der Nationalmannschaft sprach sich für einen offenen Umgang mit Einwanderern und gegen Ausgrenzung aus. „Jeder, der ins Land kommt, ist dafür verantwortlich, sich zu integrieren in die Gesellschaft, aber auch wir als Gesellschaft sind verantwortlich, die Menschen aufzunehmen, ihnen den Weg in die Gesellschaft zu erleichtern, mit offenen Armen dazustehen“, forderte Nagelsmann in dem einstündigen Gespräch mit Johannes B. Kerner, in dem es rund sieben Wochen vor dem Anpfiff der Heim-EM auch um Themen abseits des Sports ging.