Ex-Saarbrücker verlässt den Breisgau : Hannover 96 holt Mike Frantz aus Freiburg: „Habe richtig Bock“

Zieht an die Leine: Der Saarbrücker Mike Frantz verlässt den SC Freiburg und wechselt zu Hannover 96. Foto: dpa/Patrick Seeger

Saarbrücken/Freiburg Mit Mike Frantz wechselt ein Profifußballer aus Saarbrücken nach sechs Jahren den Verein. Statt in rot-weiß beim Bundesligisten SC Freiburg wird er künftig bei den „Roten“ spielen, wie die Fans Zweitligist Hannover 96 nennen.

Hannover (dpa) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Mittelfeldspieler Mike Frantz vom Bundesliga-Club SC Freiburg verpflichtet. Der 33-Jährige unterschrieb beim Tabellen-Sechsten der Vorsaison einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022, teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit.

Frantz komme mit der Erfahrung von 228 Einsätzen in der Bundesliga, seit der Spielzeit 2018/19 trug er in Freiburg die Kapitänsbinde. Außerdem hat er 47 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert.

„Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe hier und habe ein sehr gutes Gefühl“, meinte Frantz. „Ich bin schon zweimal aufstiegen – in Nürnberg und in Freiburg. Das möchte ich auch hier mit 96 schaffen. Natürlich weiß ich auch, dass sehr viel dazugehört. Viele Kleinigkeiten müssen passen, und der größte Faktor für Erfolg war in meiner Karriere immer der Zusammenhalt im Club.“

Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber lobte den Neuen. „Mike ist ein gestandener Profi, der uns sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine gut tun wird. Er hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt und wird in unserer Mannschaft auch in kritischen Situationen mit all seiner Erfahrung für Stabilität sorgen, sagte Zuber.

(dpa)