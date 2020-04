Vereine schlagen Aufstockung der 3. Liga vor : Acht Drittligisten fordern Abbruch

Mannheim SV Elversberg macht laut Medien Reformvorschlag für zweigleisige 3. Liga.

Acht Fußball-Drittligisten haben sich in einem gemeinsamen Positionspapier für den Abbruch der laufenden Saison ausgesprochen. Der Hallesche FC, Waldhof Mannheim, der 1. FC Magdeburg, Preußen Münster, der Chemnitzer FC, die SG Sonnenhof Großaspach, der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena fordern in der Stellungnahme vom Freitag die vorzeitige Beendigung der wegen der Corona-Krise ruhenden Spielzeit.

Die Clubs schlagen außerdem vor, dass bei einem Abbruch der aktuelle Tabellenstand im Hinblick auf den Aufstieg gewertet, der Abstieg dagegen ausgesetzt und die 3. Liga in der kommenden Saison mit den derzeitigen Tabellenersten der Regionalligen aufzustocken. Nach diesem Vorschlag würde der 1. FC Saarbrücken als Spitzenreiter der Regionalliga Südwest in die 3. Liga aufsteigen. Die Meinungen über einen Abbruch gehen aber auseinander. Vor allem die bayerischen Clubs sind für eine Fortsetzung mit Partien ohne Zuschauer. Geisterspiele würden aber „viele Vereine in finanzielle Schieflage und einige direkt in die Insolvenz führen“, so die acht Vereine.