Saarbrücker Start-up : Die zweite Karriere des Ex-Fußballprofis

Vor 12 Jahren wurde Silvio Meißner mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister. Inzwischen hat er sich vom Fußballgeschäft zurück gezogen und begleitet mit seinem Saarbrücker Start-up nun hilfsbedürftige Menschen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Der Bundesligaspieler Silvio Meißner zog der Liebe wegen ins Saarland. Heute ist er Alltagsbegleiter für Kranke und Senioren.

Früher war er gut bezahlter Fußballprofi und Deutscher Fußballmeister mit dem VfB Stuttgart, jetzt arbeitet er als erfolgreicher Alltagsbegleiter für Kranke, Behinderte und Senioren mit eigenem Unternehmen im Saarland: Für den 48jährigen Silvio Meißner hat mit seiner im Februar 2019 in der Saarbrücker Fröschengasse an den Start gegangenen Firma „Die Alltagsbegleiter“ ein ganz neues Leben begonnen, das laut eigener Darstellung schöner und besser für ihn nicht sein könnte. Seine Kunden, die er und seine Helfer betreuen, reichen vom diabeteskranken Kleinkind bis zum 100jährigen Senior, der alleine längst nicht mehr mobil ist.

„Wir haben mit zwei Leuten angefangen, jetzt beschäftigen wir 35 Frauen und Männer und unterstützen aktuell etwa 400 hilfsbedürftige Menschen im Haushalt, beim Einkaufen, beim Arztbesuch bei Veranstaltungen oder auch mal bei Bankgeschäften“, sagt Meißner. Die Erstbesuche („Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen“) macht Meißner in der Regel selbst. Abgerechnet wird die Alltagsbegleitung der Hilfsbedürftigen in der Regel über die Krankenkasse, die ab Pflegegrad I jedem Hilfsbedürftigen monatlich 125 Euro Entlastungsleistungen gewähren. „Das Geld reicht für vier Stunden Begleitung im Monat. Eigentlich viel zu wenig“, sagt Meißner. „Wir betreuen die Leute alle 14 Tage zwei Stunden, je nachdem wieviel Guthaben sie angespart haben. Ab Pflegestufe II kommen acht Stunden dazu, da kann man schon mehr helfen.“

Geboren wurde der prominente Alltagsbegleiter 1973 in der Genscher-Stadt Halle/Saale. Dort wuchs er auch auf und wurde später Profifußballer. Im Jahr 2000 kam er zum Bundesligisten VfB Stuttgart, wurde mit der Mannschaft 2003 zunächst Deutscher Vize- und 2008 dann Deutscher Meister. Obwohl eigentlich defensiver Mittelfeldspieler schoss er 38 Tore in 250 Spielen. Als er dem Fußball-Leder als Profi Ade sagte, arbeitete er zunächst in einer Agentur, dann selbstständig als Spielerberater, wenn neue Verträge für Fußballer auszuhandeln waren. „Das ging so bis vor zwei Jahren, bis ich merkte, diese Geschäfte werden immer schwieriger, schmutziger, dreckiger.“

Meißner „hatte keinen Bock mehr auf so was“, wie er sagt, schmiss hin, kam über einen Bekannten von der Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern auf die Idee, die Alltagsbegleiter-Firma zu gründen. Das aus seinem Profisportler-Leben beiseite gelegene Geld reichte als Startkapital aus. Einen Kredit brauchte er für das Start-up nicht, sagt er. Seine Frau hatte Meißner einst als Fußballer in Stuttgart kennengelernt. Es ist die jedem eingefleischten Fastnachter bekannte Saarländerin Silvia Urschel, die als Deutschlands bestes Tanzmariechen in den 1990er Jahren fünffache Deutschen Meisterin im Gardetanz war und deren Auftritte vor den „M‘r sin nit so“ noch heute auf Youtube als Videoclip im Internet abrufbar sind. Ehefrau Silvia ist inzwischen Gesundheitsberaterin bei der Krankenkasse IKK Südwest.