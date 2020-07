Strategiepapier der Bundesregierung : Für die Gleichstellung ist deutlich mehr Druck nötig

In der Verfassung heißt es klipp und klar: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Dass die Bundesregierung jetzt eine umfängliche „Gleichstellungsstrategie“ formuliert hat, mutet daher zunächst einmal etwas seltsam an.

Die Flapsigkeit von Ex-Kanzler Gerhard Schröder ist vielen sicher noch in Erinnerung: Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte der SPD-Mann einst „Ministerium für Familie und Gedöns“ genannt. Das entsprach schon damals nicht mehr dem allgemeinen Zeitgeist, obwohl Kitas oder Ganztagsschulen seinerzeit Mangelware waren und manche Frauen bemitleidet wurden, weil sie einer Arbeit nachgingen. Seitdem hat sich zweifellos eine Menge getan. Die Frauenerwerbsquote in Deutschland zählt inzwischen zu den höchsten in Europa. Seit 15 Jahren hat die Republik eine Kanzlerin, und das aktuelle Bundeskabinett ist so weiblich wie noch nie. Wer allerdings näher hinschaut, der wird auch schnell bei den Defiziten fündig. Im Bundestag und in den Landesparlamenten ist nicht einmal jeder dritte Abgeordnete weiblich. Zudem arbeiten Frauen besonders häufig in Teilzeit. Das bringt nicht nur weniger Lohn, sondern später eine deutlich geringere Rente als bei Männern. Die wiederum kümmern sich mittlerweile zwar stärker um den Nachwuchs als früher. Trotzdem ist Familienarbeit immer noch in erster Linie Frauensache, was auch bedeutet, dass Frauen beruflich viel weniger Karriere machen als ihre männlichen Kollegen. Besonders in den Vorstandsetagen ist das weibliche Geschlecht eine seltene Spezies.