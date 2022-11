Bundesweit meister Niederschlag : Deutscher Wetterdienst verzeichnet drittwärmsten Herbst im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Der Herbst 2022 war im Saarland der drittwärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, warum.

Grund für den drittwärmsten Herbst im Saarland war der wärmste Oktober seit Messbeginn und der ungewöhnlich milde November, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. Mit einer Durchschnittstemperatur von 11,7 Grad lag der Herbst an der Saar deutlich über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 von 9,2 Grad.