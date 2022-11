Deutscher Wetterdienst : Zum Ende der Woche wird es kalt im Saarland – Schnee in Aussicht

Zum Ende der Woche wird es kalt im Saarland – Schnee in Aussicht

Offenbach Zum Ende der Woche wird es deutlich kälter im Saarland. Steht dann auch der erste Schnee bevor?

Das Wetter zeigt sich im Saarland die kommenden Tage von seiner trüben Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte für den Mittwoch einen verbreitet bedeckten Himmel voraus sowie Nebel teils mit Sichtweiten unter 150 Meter. Zeitweise sei auch Regen oder Sprühregen zu erwarten. Das Thermometer zeigt maximal neun Grad an.

So wird das Wetter im Saarland in dieser Woche

In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf vier bis ein Grad. In der Eifel sei örtlich Frost in Bodennähe und vereinzelt Glätte nicht ausgeschlossen.