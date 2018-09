später lesen Einweihung Mehr Platz für DLRG und Segler FOTO: B&K / Bonenberger/ FOTO: B&K / Bonenberger/ Teilen

1,3 Millionen Euro kostete der Anbau an die See-Verwaltung, der am Mittwochnachmittag offiziell eingeweiht wurde. Dort sind nicht nur neue Büro- und Lagerräume untergebracht, der Anbau ermöglicht auch bessere Bedingungen für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Segler am Bostalsee. Von Melanie Mai