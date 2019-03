Da mehrere hinter Freisen platzierte Teams noch in direkten Duellen aufeinander treffen, sieht es für den SSC in Sachen Ligaverbleib gut aus. „Wir sind aber noch nicht ganz durch. Am besten holen wir mindestens noch einen Zähler“, sagt Trainerin Brigitte Schumacher. Die beste Gelegenheit dazu hat Freisen am Samstag, 18.30 Uhr, im letzten Heimspiel gegen den Tabellenvierten VfR Umkirch. In Mainz fanden die Schumacher-Mädels im ersten Satz (14:25) überhaupt nicht ins Spiel. „Da waren wir nervös, die Fehlerquote war viel zu hoch“, analysierte die Trainerin. Im zweiten Durchgang wurde es besser – auch wenn Freisen knapp verlor (24:26). Danach kam der SSC aber zum Satzausgleich (27:25 und 25:17) – und die Hoffnung auf einen Sieg und das endgültige Vertreiben des Abstiegsgespensts war da. Es kam jedoch anders: Mainz-Gonsenheim holte sich den Entscheidungssatz mit 15:10. „Es gab im Tie-Break alleine vier Aufschlagfehler von uns. Dann kannst du so einen kurzen Satz nicht gewinnen“, so Schumacher.