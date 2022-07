Handwerk und Schule : Theleyer Schüler entwickeln Pegelstandmessgeräte

Theley Gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule Theley hat der Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein St. Wendel ein Projekt gestartet, um Schülern das Handwerk näher zu bringen. Zu diesem Zweck haben die Schüler der Gemeinschaftsschule Theley Pegelstandmessgeräte entwickelt, wie ein Sprecher des Vereins mitteilt.

„Wir helfen dabei, Daten zu gewinnen, damit so etwas wie im Ahrtal nicht noch einmal passiert“, so die Gemeinschaftsschülerin Nura, die gemeinsam mit ihren Mitschülern aus vielen Einzelbauteilen funktionierende Pegelstandmessgeräte baut.

In dem Unterrichtsfach „Bau-Energie-Umwelt“ der Gemeinschaftsschule Theley erlernen die Schüler handwerkliches Geschick. Auf die Projektidee sind sie durch den Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein (AFFV) gekommen. Dieser führt bereits seit 2020 das Projekt in Schulen im Landkreis unter der Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk – Handwerk und Schule“, durch. Dabei werden die Lehrer und Schüler, finanziell, personell und mit viel Wissens-Input von allen Projektbeteiligten unterstützt. Die Bauteile der Messgeräte müssen von den Schülern eigenhändig zusammengeschraubt, gebohrt, gelötet und gebastelt werden. Dafür braucht man eine ruhige Hand, denn sonst können die kleinen Einzelteile nicht richtig miteinander verbunden werden. Die meisten Probleme machten bisher das Bohren von Löchern in das Kunststoffgehäuse. Auch das exakte Löten der Einzelteile und die Angst, etwas kaputtzumachen, bringen die SchülerInnen ordentlich ins Schwitzen. „Die Messgeräte sollen am Ende immerhin funktionieren“, so Nura.