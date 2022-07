Diebstahl in Tholey : Fahrraddiebe in Tholey am Werk

Tholey Vor rund zwei Wochen sind einem 61-jährigen Mann aus Tholey zwei Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet befanden sich die Räder in einem Fahrradraum neben der Garage seines Anwesens in der Unterortstraße in Tholey.

