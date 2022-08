Wochenkolumne : Wenn ich einmal reich wär’

Die Chance auf einen Lottogewinn ist gering – besonders dann, wenn man gar kein Los hat. Das hat SZ-Redakteur Thorsten Grim nun geändert und hofft auf die Sofort-Rente.

Ich habe es getan. Zuvor habe ich immer nur davon geredet. Sie wissen schon: man müsste mal, man könnte mal, man sollte mal. . . Doch ab sofort ist das Leben im Konjunktiv vorbei. Denn ich habe ein Glückslos bei einer Lotterie abonniert. Die nannte sich früher einmal Sorgenkind. Doch da im Laufe der Jahrzehnte die Erkenntnis gereift war, dass auch Sorgenkinder Menschen sind, wurde der Name der Sozialorganisation, die sich durch Lotterieeinnahmen finanziert, im Jahr 2000 entsprechend geändert. Aber gleich geblieben ist, dass das Engagement für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt steht. Besagte Sozialorganisation setzt sich dafür ein, deren Lebensbedingungen zu verbessern und engagiert sich für ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Das ist eine sehr löbliche Sache. Aber ich will ehrlich sein: Das Los habe ich nicht deswegen gekauft. Sondern weil ich einen wirklich schönen Urlaub hatte. Und der endete sozusagen schlagartig mit Dienstantritt am Dienstag. Dabei war ich noch gar nicht fertig mit Erholen. Überhaupt habe ich noch einiges vor: Der Zaun um das hintere Grundstücksteil ist noch immer nicht gesetzt, das Stammholz neben dem Haus wartet weiter auf die Motorsäge und im Gäste-WC ein neuer Thron auf seinen Einbau. Außerdem will das Räumchen neu tapeziert werden. Die Liste ließe sich fortsetzen: Terrasse anlegen, kleine Lounge für den Garten zimmern, Baumhaus mit Junior bauen, Hühnerstall samt Auslauf anlegen, neue Gartenbeete vorbereiten, Dach ausbauen, Treppe erneuern und, und, und. Das alles könnte ich nur verwirklichen, wenn ich im Lotto gewänne. Am liebsten wäre mir die monatliche Sofortrente. Dann hätte ich Geld und Zeit. Ups, jetzt bin ich doch wieder im Konjunktiv.