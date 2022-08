Frontalzusammenstoß zwischen Walhausen und Wolfersweiler : Zwei Personen bei schwerem Unfall verletzt

Beide Fahrer waren so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Foto: Daniel Gisch/ Feuerwehr Foto: Daniel Gisch/ Feuerwehr

Walhausen Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 322 zwischen Walhausen und Wolfersweiler wurden am Mittwochnachmittag, zwei Personen verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Das teilt ein Feuerwehrsprecher in einer Pressemeldung mit. Gegen 14.30 Uhr prallen zwei Autos frontal zusammen, wodurch das automatische Notrufsystem eCall eines der beiden Fahrzeuge ausgelöst wurde. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Am Unglücksort kümmerten sie sich um die beiden Fahrer sowie auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Die Fahrer wurden so schwer verletzt, dass sie medizinisch im Krankenhaus versorgt werden mussten, heißt es abschließend.