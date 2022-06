Wochenkolumne : Lokalwaren als echte Alternative

St. Wendel Lokalwaren gewinnen angesichts der allumfassenden Preissteigerungen weiter an Attraktivität, findet SZ-Redakteur Thorsten Grim.

Die Preise steigen und steigen. Man hat das Gefühl, dass einem das Geld nur so durch die Hände flutscht. Selbst hier im schönsten St. Wendeler Landkreis der Welt wird das Leben immer teurer. Oder für manche sogar bald unbezahlbar, wenn man sich die Nachrichtenlage so anschaut. Besserung ist nicht in Sicht. Und gerade jetzt startet die SZ die Serie Hofgeschichten, in der sie den zahlreichen landwirtschaftlichen Direktvermarktern im St. Wendeler Land eine Plattform bieten möchte? Genau. Gerade jetzt. Denn entgegen oft vorherrschenden Meinung sind Biowaren direkt vom Erzeuger, verglichen mit dem, was in Discountern und Einkaufsmärkten angeboten wird, gar nicht mal so teuer. Teilweise ist inzwischen sogar das Gegenteil der Fall. Denn Obst und Gemüse von lokalen Erzeugern muss nicht künstlich mit viel Dünger hochgepeppelt, mit Massen an Insektiziden vor Schädlingen geschützt und über weite Strecken herangekarrt werden, sondern es wächst auf unseren Feldern und Obstwiesen. Daher sind die Transportwege kurz, weswegen die hohen Spritpreise sich nicht ganz so arg auf die Preise für den Endverbraucher niederschlagen. Ein weiterer Vorteil: Die Ware muss nicht kunst(stoff)voll verpackt und mit Stickstoff behandelt werden, damit sie sich möglichst lange hält. Denn Waren von lokalen Erzeugern kommen frisch und gesund von der Scholle. Dabei schmecken sie auch noch besser. Beispielsweise können Industrie-Tomaten, mögen sie noch so gut aussehen, geschmacklich nicht mit lokal erzeugten mithalten. Es gibt inzwischen sogar landwirtschaftliche Betriebe im St. Wendeler Land, bei denen man ein Obst- und Gemüse-Abo abschließen kann. Von April bis Oktober gibt es jede Woche eine Steige saisonale Frischwaren – und das für nur knapp über 50 Euro im Monat.