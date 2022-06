Wochenkolumne : Ein sonnenschönes Sommerwochenende

St. Wendel Spätestens dann, wenn auch der Handtuch-Turban keine Abkühlung bringt, ist es Zeit für einen Freibad-Besuch.

Puh, jetzt muss ich mir erst einmal ein klatschnasses Handtuch um den Kopf turbanen. Das soll mittels Verdunstung das erhitzte Haupt abkühlen. Sonst wird das nämlich nix mit der Wochen-Kolumne. Meine Wetter-App zeigt sogar eine Hitzewarnung an. Dabei hat sie nicht die leiseste Ahnung, wie sich die Räume hier unter dem Dach unserer Redaktion aufheizen. Am Nachmittag eines solchen Tages wirkt sogar Kaffee wie ein Erfrischungsgetränk. So, das nasse Handtuch wirkt allmählich. Wobei ich jetzt alles verschwommen sehe. Ist das schon der Hitzschlag? Nein. Es ist nur Wasser, das mir aus dem Turban in die Augen läuft. Auch wenn es sich so anliest, ich jammere nicht wegen des tollen Wetters, im Gegenteil. Im August geboren, liebe ich die Sommersonne. Aber das Arbeiten bei diesem Wetter macht halt nicht allzu viel Spaß – zumal, wenn an diesem Brückentag alle anderen frei haben – und der XXL-Sonnenschein lässt das Denken etwas schwerfällig daherkommen. Ich versuche es zu überspielen. Ob erfolgreich oder nicht, müssen Sie entscheiden. Ich mach mich jetzt vom Redaktions-Acker und warte Ihr Urteil im Schatten ab – entweder in einem unserer Freibäder oder am Bostalsee. Und mit dem nassen Handtuch kühle ich lieber echte Erfrischungsgetränke statt Birnen. Allen ein sonnenschönes Sommerwochenende, Tschüüüß.