Landkreises St. Wendel wendet sich an Unternehmen : Schüler suchen noch Praktikumsplätze für Januar

St. Wendel Die Jugendberufshilfe des Landkreises St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch-Schule suchen für Januar Praktikumsplätze für Schüler der Berufsfachschule.

Wie ein Sprecher berichtet, soll das Praktikum in Vollzeit von 4. bis 29. Januar dauern. Wegen der coronabedingten Unsicherheiten und Betriebsschließungen seien derzeit noch rund 80 junge Menschen auf der Suche. Im sozialpflegerischen Bereich werden vor allem Plätze in Arztpraxen, Apotheken, Altenheimen und in Friseursalons gesucht, so der Sprecher.