Schwerverletzte in St. Wendel : Auto erfasste Fußgängerin

Schwerverletzte in St. Wendel

St. Wendel Schwer verletzt worden ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 21 Uhr in der St. Wendeler Jahnstraße.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine Autofahrerin aus der Gemeinde Nohfelden bei Dunkelheit und beginnenden winterlichen Verkehrsverhältnissen die Jahnstraße in Richtung Urweiler Straße. Gleichzeitig wollte eine 57-jährige Fußgängerin die Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin musste in eine Klinik eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt längere Zeit voll gesperrt. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls stehen derzeit noch nicht fest. Die Polizei St. Wendel sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.