Blaulicht : Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Oberlinxweiler Zwei Personen sind bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.10 Uhr auf der L 132 bei Oberlinxweiler verletzt worden.

Nach Angaben der St. Wendeler Polizei, war ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neunkirchen von Niederlinxweiler in Richtung Oberlinxweiler unterwegs. Er wollte nach links auf die Auffahrt zur B 41 in Richtung Ottweiler abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 37-jährigen Fahrers aus St. Wendel, der die L 132 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Insasse aus dem abbiegenden Fahrzeug wurde zudem leicht verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.