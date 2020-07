Sternwanderung in St. Wendel : Von sieben Orten aus geht’s zum „Großen Fuß“

"Großer Fuß" ist der Titel der Skulptur von Yoshimi Hashimoto. 1977 hat er sie auf der Baltersweiler Höhe geschaffen. Foto: Evelyn Schneider

St. Wendel Frühmorgens am Samstag, 15. August – Maria Himmelfahrt – bietet die Pfarreiengemeinschaft St. Wendel wieder ihre jährliche Sternwanderung zur Straße der Skulpturen am Ortseingang von Baltersweiler an.

Von sieben Orten aus machen sich die Pilger in geführten Gruppen zu Fuß auf den Weg, teilt ein Sprecher mit. Ab 5 Uhr: St. Anna Alsfassen, St. Remigius Bliesen, Heilige Familie Winterbach, St. Wendelin St. Wendel; ab 5.15 Uhr: St. Willibrord Baltersweiler, St. Marien Urweiler; ab 5.30 Uhr mit dem Fahrrad: St. Mariä Himmelfahrt Namborn.

Am Treffpunkt „Großer Fuß“ beginnt gegen 6.15 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel, zelebriert von Pastor Klaus Leist. Nach der Segnung der von den Besuchern mitgebrachten Kräutersträußchen wird zum gemeinsamen Frühstück bei Kaffee, Tee und Kuchen vor Ort geladen.