20 000 Euro Schaden : Fünf Verletzte bei Unfall in der Kreisstadt

St. Wendel Heftig gekracht hat es am frühen Samstagmorgen im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße/Wendalinusstraße/Beethovenstraße in der Kreisstadt.

Demnach war ein 25-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Marpingen mit seinem Auto von der Wendalinusstraße kommend in Richtung Schlossplatz unterwegs. An der Einmündung wollte er in die Beethovenstraße einbiegen. „Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 23-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Birkenfeld“, erläutert ein Sprecher. Dieser habe von der Bahnhofstraße kommend weiter in Richtung Wendalinusstraße fahren wollen. Durch die Missachtung der Vorfahrt kam es zu „einem massiven Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, wie es im Polizeibericht heißt. Die beiden Fahrer sowie 3 weitere Insassen aus beiden Autos wurden hierbei verletzt.