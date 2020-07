Tennis : Tennistalente duellieren sich in Winterbach

Emma Kette vom TC Homburg musste sich gegen Victoria Pohle aus Stuttgart geschlagen geben. Foto: B&K/Bonenberger/

Winterbach Wegen der Pandemie durften die Teilnehmer aus Luxemburg nicht mitspielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

68 Tennistalente aus ganz Deutschland gingen vier Tage beim Jugendranglistenturnier der Kategorie J2 in Winterbach ans Netz. In der Altersklasse W 16 schaffte es Margaux Tulet-Jost (Jahrgang 2006) vom TuS Neunkirchen am Sonntag als einzige Vertretung aus dem Saarland bis ins Endspiel vorzustoßen. „Ich hoffe, dass die Kraft noch reicht“, sagte die Oberligaspielerin. Denn gerade hatte sie nach einer Spieldauer von 150 Minuten ein spannendes und kräftezehrendes Halbfinale erfolgreich abgeschlossen. Mit 7:6 und 7:6 besiegte sie die Leverkusenerin Karla Bartel. „Ich hatte ein paar blöde Fehler drin und meine Gegnerin hat auch nicht locker gelassen“, meinte Tulet-Jost zum Matchverlauf.

Fast zeitgleich stand auch ihre Finalgegnerin fest. Victoria Pohle aus Stuttgart und die an Nummer eins gesetzte Homburgerin Emma Kette hatten je einen Satz mit 6:4 für sich entscheiden können. Und dadurch ging es in den Match-Tiebreak. Nach ausgeglichenem Spielstand von 4:4 setzte sich Pohle zunächst mit 7:4 durch. Kette glich dann zum 9:9 und 11:11 aus. Zwei Doppelfehler von ihr führten zum 13:11-Erfolg für Pohle und dem Einzug ins Endspiel. Dort konnte sie sich verhältnismäßig klar mit ihrer athletischen Spielweise gegen Tulet-Jost in zwei Sätzen (6:3 und 6:3) durchsetzen.

Im Endspiel der Altersklasse M 16 trafen Flynn-Tjark Baumert (TC Bad Ems) und der Friedberger Lukas Rieber aufeinander. „Ich bin von einem sehr engen Match ausgegangen“, so der Vorsitzende des TC Winterbach und Oberschiedsrichter Dieter Schwan. Bis zum 2:2 brachten beide Akteure ihren Aufschlag durch. Plötzlich griff sich Rieber an die Schulter und seine Schläge verloren mehr und mehr an Präzession und Härte. „Er konnte nicht mehr durchziehen“, beobachtete Schwan. So holte sich Baumert ungefährdet den ersten Satz mit 6:2. Für Rieber ging es danach nicht mehr weiter. Wegen einer Schulterverletzung musste er aufgeben.

„Ich versuche noch einmal alles zu geben“, sagte Henri Haupt vom MTTC Iphitos München vor dem M-14-Finale. Allerdings gegen den favorisierten Fabio Stapper (TC Troisdorf) hat es für Haupt nicht gereicht. Stapper dominierte das Match deutlich mit 6:1 und 6:1. Das Endspiel in der W-12- Konkurrenz musste im Match-Tiebreak entschieden werden. Marleen Gläser (TK Bietigheim) gewann den ersten Satz mit 6:3, ehe ihr Gegenüber Elisabeth Wahler (TC Schwangau) mit 6:1 zurückschlug. Im Match-Tiebreak platzierte Gläser die besseren Schläge und siegte mit 10:5. „Ein tolles Spiel. Unglaublich, mit welcher Schlaghärte die zwölfjährigen Mädels auch über eine längere Zeit spielen“, fand Schwan.