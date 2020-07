Wechsel an der Spitze : Kerstin Könicke folgt auf Helmut Zimmer

St. Wendel Den jährlichen Präsidentenwechsel hat der Rotary-Club St. Wendel-Stadt während einer Feier vollzogen.

Der bisherige Präsident Helmut Zimmer bedankte sich bei dem bisherigen Vorstand für dessen engagierte Arbeit. „Viele Projekte konnten realisiert werden“, so Zimmer. Die wichtigsten waren die Sammelaktion für die Hospizarbeit, die Beschaffung der Mittel zur Vergabe von zehn Stipendien, die Unterstützung der Baumpflanzaktion am Panoramaweg in St. Wendel sowie das Storchenprojekt. Trotz Corona sei der Kontakt zwischen den Mitgliedern nicht abgerissen, denn mit Beginn der Pandemie habe der Club die Möglichkeit von E-Meetings geschaffen. So konnten die Treffen in veränderter Form übers Netz stattfinden.