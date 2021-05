Museum St. Wendel : Ausstellung hat Zeitlichkeit und Verlässlichkeit im Blick

St Wendel Das Museum St. Wendel ist ab diesem Donnerstag, 13. Mai, wieder geöffnet.

Der Ausstellungstitel verweist auf die seit 1988 kontinuierlich weiterentwickelte Beschäftigung der Künstlerin, die ursprünglich Malerin ist, mit dem Material Stein. Zu sehen sind nach Angaben einer Museumssprecherin unter anderem Putzfragmente von Fassaden, Mappen, in denen Fundstücke wie in einem Archiv sorgfältig dokumentiert werden, Fotos, ein Video von einem Schattenverlauf, „Steine aus Bronze“ und Glasbehälter mit Steinchen – ja, auch welche aus St. Wendel. Die Besucher sind eingeladen, sich mit Fragen der Zeitlichkeit, der Verlässlichkeit von Wahrnehmung und Erinnerungen, von Wirklichkeit und Abbild zu beschäftigen, so die Sprecherin weiter.

Die konzeptuelle Arbeitsweise Dorothee von Windheims führte schon früh zur Teilnahme an der documenta 6. 1987 lud der Bildhauer Leo Kornbrust die Künstlerin ein, sich mit einer Arbeit an der Straße der Skulpturen St. Wendel zu beteiligen. Die aktuelle Ausstellung zum Thema Stein ist deshalb auch eine Hommage an diesen Künstlerkollegen. Zur Ausstellung ist eine Publikation erschienen. Eine Führung durch die Ausstellung kann am Sonntag, 30. Mai, 15 bis 16 Uhr, besucht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Für den Besuch ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests erforderlich, der nicht mehr als 24 Stunden zurückliegt. Während des gesamten Museumsbesuchs ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend.