Abwechslung im Kindergarten in Niederlinxweiler : Zauberhafte Momente — auch für den Zauberer

Niederlinxweiler Jakob Mathias und Lucie Kuhn unterhielten die Jungen und Mädchen im Kindergarten Niederlinxweiler mit „Die Schatzinsel“.

Los ging es dieser Tage mit dem Zaubertheater „Die Schatzinsel“, präsentiert von Kapitän Jakob Mathias und Smutje Lucie Kuhn. Und darum ging es: Der mutige und starke Kapitän Jakob lud die Kinder ein, mit ihm auf eine abenteuerliche Reise zu gehen. Wer genug Mut und Kraft hatte, kletterte an Bord seines Segelschiffs. Alle Kinder wollten mit und bildeten so die Mannschaft. Mit „Schiff ahoi“ setzten sie die Segel. Die Bordkapelle spielte das Abschiedslied, und die Matrosen stachen gut gelaunt hinaus aufs Meer. Kapitän Jakob entdeckte eine Flaschenpost mit einer Schatzkarte. Die abenteuerliche Suche nach dem Goldschatz auf der Schatzinsel konnte beginnen. Zur Verpflegung der Mannschaft wurden in der Kombüse Spaghetti gekocht, die gerecht aufgeteilt werden sollten. Dies erwies sich aber als schwierig, da die Spaghetti stets, wie aus Zauberhand, ihre Länge veränderten.

Die tollpatschigen Ungeschicklichkeiten des Kapitäns sorgten auf der Schiffsfahrt für eine fröhliche Stimmung, die Mannschaft hatte viel zu lachen. Große Aufregung herrschte, als in der Ferne ein Piratenschiff entdeckt wude. Der Kapitän trieb die Piraten jedoch mit seiner Messer-Jonglage in die Flucht.

Denn Corona zwang auch den Zauberer aus Oberlinxweiler zu einer Pause. Die er nun so langsam enden sieht. „Nach und nach kommen die ersten Anfragen wieder rein“, sagt der Zauberer. Die ersten Kindergärten wollen ihn buchen. Vor allem dann, wenn im Freien gespielt werden kann. Das stimmt Jakob Mathias optimistisch. Er ist mittlerweile geimpft, weil er die freie Zeit nicht nur dazu genutzt hat, um für sein Lehramts-Studium zu büffeln, sondern auch, um in der Praxis Erfahrungen zu sammeln. Er war als „Corona-Aushilfserzieher“, wie er es selbst bezeichnet, im evangelischen Kindergarten in Niederlinxweiler aktiv. „Und das hat nicht nur Spaß gemacht, es hat mir auch für mein Studium geholfen“, sagt er. So habe er auch mal die frühkindliche Entwicklung unter die Lupe nehmen können. Wenn alles nach Plan läuft und Corona es zulässt, dann will er sein Studium im kommenden Jahr abschließen. Und vor allem wieder viele Menschen verzaubern.