Blaulicht : Junge Diebinnen schlagen in Discountern zu

St. Wendel Gleich mehrere Taschendiebstähle sind der St. Wendeler Polizei am Freitag gemeldet worden. Geschehen in verschiedenen Discountern in St. Wendel. Konkret trugen sich die Diebstähle in den Aldi-Filialen in der Jahnstraße und in der Eisenbahnstraße, sowie in der Lidl-Filiale in der August-Balthasar Straß zu.

Hier wurde jeweils aus den Taschen der Geschädigten deren Geldbeutel entwendet, berichtet die Polizei. Der Tatzeitraum lag zwischen etwa zwischen 12 und 13 Uhr.

Auf der Videoüberwachung in der Lidl-Filiale konnten zwei weibliche Personen als Täter erkannt werden, so der Polizei-Sprecher weiter. Diese Frauen begaben sich zielgerichtet zu unbeaufsichtigten Einkaufswagen und durchsuchen diese nach Wertsachen, welche sie sodann entwendeten. Beide Täterinnen waren schwarzhaarig und etwa 20 Jahre alt. Eine trug eine olivfarbene, die andere eine blaue Jacke, beide waren jeweils mit Jeanshose und Schal begkleidet.