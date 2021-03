Aktion anlässlich des Weltfrauentags in St. Wendel : Luise trägt die Wünsche der Frauen

St Wendel Bei der Aktion „Satin für Luise“ können im Bereich der Statue der Herzogin am St. Wendeler Schlossplatz weiterhin Bänder mit Wünschen angebracht werden. Anlass war der Weltfrauentag.

Rund um die Skulptur der Herzogin Luise von Sachsen-Coburg-Saalfeld sind Frauen und auch einige wenige Männer damit beschäftigt, beschriftete Stoffbänder anzubringen. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März haben die Frauenbeauftragten des Landkreises und der Stadt St. Wendel, Ursula Weiland und Melanie Laub, sowie Teilnehmerinnen des Projektes „Parité – mehr Frauen in der Politik“ zur Aktion „Satin für Luise“ aufgerufen. Aus den Reihen eben dieses Projektes entstand auch die Idee zur Veranstaltung, die von Ursula Weiland und Melanie Laub mitgetragen wurde: „Ursprünglich war vorgeschlagen worden, die Bäume auf dem Schlossplatz mit den Bändern zu dekorieren, auf denen den Wünschen der Frauen eine Stimme verliehen werden sollte. Das sah ich jedoch als etwas schwierig an“, berichtet Weiland, Frauenbeauftragte des Landkreises St. Wendel. Als sie dann erfahren habe, dass die Stadt St. Wendel ebenfalls etwas plane, habe sie sich mit Melanie Laub, der kommunalen Frauenbeauftragten der Stadt St. Wendel kurzgeschlossen, ganz im Geiste des ersten Frauentages vor mehr als 100 Jahren, als die Frauen erstmals begriffen hätten, dass man nur solidarisch etwas erreichen könne.

Bei Melanie Laub stieß der Vorschlag auf viel Gegenliebe: „Es war in meinem Sinne, eine gemeinsame Veranstaltung anstelle von zwei verschiedenen zu machen. Dies hielt ich für sinnvoll“, ergänzt die kommunale Frauenbeauftragte, von der dann auch die Idee kam, die Bronzestatue von Herzogin Luise vor dem Dienstgebäude der Stadt am Schlossplatz als Botschafterin einzusetzen, schließlich war diese eine frühe Kämpferin für Frauenrechte.

Projekt „Parité – mehr Frauen in die Politik“: Der Frauenanteil in kommunalen Gremien – in Orts- und Gemeinderäten, in Stadtrat und Kreistag – soll größer werden. Das hat sich die Frauenbeauftragte des Landkreises St. Wendel, Ursula Weiland, auf die Fahnen geschrieben. Und daher das Projekt „Parité – mehr Frauen in die Politik!“ gestartet. Um Hürden abzubauen, um sich zu vernetzen und gemeinsam fortzubilden, hat sich im Parité-Projekt eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese besteht aus Mandatsträgerinnen aller kommunalen Gremien im Landkreis.

Nun schmücken 101 farbenfrohe Satinbänder die Statue und das Treppengeländer, die Organisatorinnen hoffen, dass noch viele weitere dazu kommen werden: „Wir haben per E-Mail schon viele Einsendungen bekommen, noch bis Ende März können Bänder, die hier bei Luise deponiert sind, beschriftet werden. Das Thema ist brandaktuell, denn gerade in Zeiten von Corona erreichen viele Frauen die Grenzen ihrer Belastbarkeit, denn neben dem Homeoffice kümmern sie sich häufig auch noch um die Kinder, den Haushalt und manchmal gar noch um die Pflege der Eltern“, berichtet Ursula Weiland. Von der Bundespolitik fordert sie die Weichenstellung für mehr Gleichberechtigung, man müsse Minijobs eindämmen und die Steuerklassen drei und fünf abschaffen, generell also dafür sorgen, dass Frauen genau so viel verdienen könnten wie Männer. „Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit“, „Wertschätzende Gleichbehandlung“, „Solidarität“, „Körperliche Selbstbestimmung in allen Kulturen“, „Mehr Schutz vor Gewalt“ oder „Mehr Männer in Elternzeit“ sind dementsprechend auch einige der Hoffnungen und Wünsche, die die Frauen des St. Wendeler Landes Luise anvertrauen.