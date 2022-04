Höchstleistungen im All und auf der Erde : Astronaut Matthias Maurer fordert Saarländer zu sportlichem Wettkampf auf (mit Video)

Raumstation Diese Aktion ist nichts für Bewegungsmuffel: Bei der Cosmic-Gym-Challenge treten die Saarländer gegen Raumfahrer Matthias Maurer an.

Essen, schlafen, forschen – das ist der Alltag der Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS). Doch in ihren Stundenplan ist noch eine weitere Aktivität fest integriert: Sport. In den vergangenen sechs Monaten hat Matthias Maurer täglich je zwei Stunden in der galaktischen Muckibude verbracht. „Hier oben im Weltall muss ich mich fit halten, weil mein Körper und vor allem meine Muskeln durch die Schwerelosigkeit abbauen. Durch das Training wirke ich dem entgegen“, erklärt er.

Doch neben dem gesundheitlichen Aspekt mag er Sport insbesondere auch wegen des Zusammenhalts. „Ich finde es wichtig, im Team zu arbeiten und mit Fairplay im Wettkampf mit mir selbst und mit anderen zu bestehen“, erzählt der 52-jährige Astronaut. Auch in der Raumfahrt stehe der Gemeinschaftsgedanke an vorderster Stelle. „Nur zusammen können wir hier Forschung betreiben und unseren Außenposten der Menschheit 400 Kilometer über der Erde besetzen“, gibt Maurer zu bedenken.

Sport begeistere ihn seit Kindestagen. So war er unter anderem im Judo und Fußball aktiv. Heute läuft und klettert der Astronaut aus Gronig in seiner Freizeit gerne. Um diese Begeisterung weiterzugeben und ein Zeichen für Fairplay zu setzen, hat Maurer die saarländischen Sportvereine mit auf seine Reise zu den Sternen genommen. In seinen Koffer packte er ein Trikot, das mit 255 Wappen von Clubs aus unserem Bundesland bedruckt ist. Ursprünglich wollte der Hobbykicker das Shirt im Weltall bei einem sportlichen Wettkampf mit einem prominenten Fußballer präsentieren. „Doch die weltpolitische Lage machte uns einen Strich durch die Rechnung: Die geplanten Live-Schalten zur ISS wurden am Ende allesamt gestrichen“, bedauert Siegfried Hans, dessen Firma azzurromedia Werbung & Design die Aktionen zur Mission vor Ort mitplant.