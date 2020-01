Lebensmitte-Spenden : Kirchen sammeln Lebensmittel-Spenden

In den katholischen Pfarrkirchen in Wadgassen, Differten und Friedrichweiler werden am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Januar, haltbare Lebensmittel für die Saarlouiser Tafel gesammelt. Sammelkisten stehen hierfür bereit.