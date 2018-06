Wie es aus dem Rathaus hieß, war Wasser über einen Kellerschacht in die Turnhalle eingedrungen und durch die Lohwieshalle geflossen. Die Böden beider Hallen sind stark beschädigt. Eine Fachfirma solle klären, was zu retten sei, hieß es gestern. Die Hallen sind bis auf Weiteres geschlossen. Welche Folgen das gestrige Unwetter in Saarwellingen hatte, wird noch geprüft.