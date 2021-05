Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : 108, 114, 90: 7-Tage- Inzidenz im Kreis ändert sich schnell

Kreis Saarlouis (pum) Von Dienstag (108) auf Mittwoch (113) war die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Saarlouis gestiegen. Jetzt – am Donnerstag vom Kreis gemeldet – ging es mit dem saarlandweit beachteten Wert nach unten: 90,16 ist die Zahl.

Wenn das weitere vier Tage so bleibt, darf auch in unserem Landkreis die Bundesnotbremse gelockert werden. Toi, toi, toi, dass Gesundheitsamts-Leiterin Karen Benesch richtig liegt mit ihrem vorsichtigen Optimismus (wir berichteten).

25 neue Fälle hat das Gesundheitsamt am Donnerstag registriert. Vier waren es in Bous, je drei in Nalbach, Schwalbach, Wadgassen und Wallerfangen, je zwei in Dillingen und Ensdorf, je einer in Lebach, Rehlingen-Siersburg, Schmelz und Überherrn. Einmal ist die Ermittlung noch nicht abgeschlossen, und kein Fall wird aus Saarlouis berichtet.