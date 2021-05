Niedrige Inzidenzwerte Voraussetzung : Saarland will Coronaregeln lockern

Wie hier in Luxemburg will die saarländische Landesregierung am 31. Mai in der Gastronomie auch die Bewirtung von Gästen in Innenräumen wieder erlauben. Foto: dpa/Harald Tittel

Ab 31. Mai soll die Innengastronomie, Hotels und Campingplätze öffnen. Voraussetzung ist ein negativer Schnelltest oder ein Impfnachweis. Für den Einzelhandel sind keine weiteren Lockerungen vorgesehen.

Angesichts sinkender Corona-Zahlen will die saarländische Landesregierung die Corona-Regeln lockern. Wie Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch bekanntgaben, soll ab 31. Mai die Innengastronomie öffnen – auf Basis von negativen Schnelltests. Zudem sollen dann Hotels und Campingplätze wieder Gäste beherbergen dürfen.

Im Landkreis Saarlouis können die beschlossenen Lockerungen vorerst noch nicht umgesetzt werden. Dafür muss erst die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegen – so lange gilt noch die Bundesnotbremse. Stand Donnerstagmorgen liegt die Inzidenz im Kreis Saarlouis bei 113,7. In den Kreisen Merzig-Wadern, St. Wendel und Neunkirchen gelten dagegen schon wieder die Regeln der Landesregierung. Im Saarpfalz-Kreis ist das ab Freitag, im Regionalverband Saarbrücken ab Samstag der Fall. In diesen fünf Kreisen können die nun beschlossenen Lockerungen also umgesetzt werden – sofern die Zahlen nicht wieder über 100 steigen.