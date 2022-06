Rehlingen-Siersburg : Nachwuchsathleten laufen für Ukraine

Rehlingen Rund 80 Kinder aus Trainingsgruppen des LC Rehlingen erlaufen Spenden zugunsten eines Wadgasser Hilfevereins.

Rund 80 Kinder der Trainingsgruppen U6 bis U14 sowie rund 50 aktive Athleten des LC Rehlingen setzten im Bungertstadion ein laufstarkes Zeichen des Friedens und der Solidarität. Der Erlös des Spendenlaufs kommt dem Verein Ukraine-Saarland-Berlin in Wadgassen zugute, der unter anderem geflüchtete Kinder aus der Ukraine unterstützt. Gruppenweise starteten die Läufer im Stadion in Rehlingen und liefen 30 Minuten lang so viele 400-Meter-Runden wie möglich.

Nach jeder Runde wurden die Sponsorenkarten abgestempelt. Es wurden dabei insgesamt etwa 1500 Runden absolviert und rund 600 Kilometer gelaufen. Für jede gelaufene Runde wurden die von den Sponsoren festgelegten Summen anschließend an die Organisation überwiesen. Viele Sponsoren aus dem Familien- und Bekanntenkreis unterstützten den Lauf mit Beträgen. Am Ende wurde eine Summe von 7381,80 Euro erzielt. Bei der Spendenübergabe am 24. Mai im Bungertstadion berichteten die Mitinitiatoren der Hilfsorganisation Ukraine-Saarland-Berlin, dass der Betrag für humanitäre Hilfen in der Ukraine bestimmt ist. Mit dem Geld werden wichtige Dinge des täglichen Bedarfs, haltbare Lebensmittel sowie Baby- und Hygieneartikeln gekauft und zeitnah mit einem großen Lkw an die ukrainisch-ungarische Grenze geliefert, die dann von dort aus im Land verteilt werden. Den Beteiligten des Spendenlaufes wurden ein herzlicher Dank und viel Lob für das Engagement und die entgegengebrachte Solidarität ausgesprochen.