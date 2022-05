Trauung in luftiger Höhe : Zum ersten Mal hieß es „Ja, ich will“

Trauung in luftiger Höhe

Rehlingen-Siersburg Heiraten auf der Burg Siersberg hatte Premiere in der Geschichte der Gemeinde Rehlingen-Siersburg.

„Ja, ich will“, hieß es zum ersten Mal auf der Burg Siersberg. 40 Gäste versammelten sich auf dem Burgplateau, um die allererste Trauung in 300 Metern Höhe auf dem Siersberg zu genießen. „Die standesamtliche Hochzeit macht den Bund zwischen zwei verliebten Menschen offiziell. Jede Trauung ist individuell und es ist das Allerschönste, die Menschen dabei begleiten zu dürfen“, berichtet die Standesbeamtin der Gemeinde Rehlingen-Siersburg Ornella Gualtieri.

Hinter den Burgmauern mit Blick auf den Burgturm und der umliegenden Dörfer wurden aus zwei Liebenden Eheleute. Um diesen Tag gebührend zu feiern, sind viele Vorbereitungen getroffen worden. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Burgplateau ausgeschmückt und dekoriert. Stühle für die Gäste, Tische mit Kerzen und Blumen, Laternen und vieles mehr aufgebaut und mit Blumen und weißen Bändern verziert. Mit der Burg, die erstmals im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird, werde in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg hiermit ein neuer traumhafter Trauort geschaffen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Historisch gesehen wird dort auch endlich wieder Recht gesprochen, wo vor Hunderten von Jahren bereits Recht gesprochen wurde.

Bürgermeister Joshua Pawlak zur Umsetzung des neuen Trauortes: „Wir haben hier eine grandiose Idee umgesetzt an einem Ort heiraten zu können, der selbst überregional einzigartig ist und der eine beeindruckende Kulisse mit romantischer Stimmung der ganz besonderen Art bietet. Die Burg wird in Zukunft für standesamtliche Hochzeiten, wie auch zur Erneuerung des Ehe-Versprechens dienen.“ Verfügbare Trautermine auf der Burg Siersberg: 17. September, 13. Mai 2023 und 12. August 2023. Für weitere Informationen zu Trauungen auf der Burg steht das Standesamt der Gemeinde Rehlingen-Siersburg zur Verfügung. Weiterhin gibt es auch jederzeit die Möglichkeit, sich im Schloss von Hausen in Rehlingen, dem zweitältesten Gebäude des Saarlandes, unter einem romantischen Rosenpavillon trauen zu lassen.