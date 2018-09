Bewegte Woche beim LC Rehlingen

Neben den regelmäßigen Aktivitäten wie Training im Verein und Reha-Sport finden in dieser Woche Sonderveranstaltungen statt. Am Sonntag, 9. September, findet eine Wanderung auf dem Hirn-Gallenberg-Weg statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am „Haus der Leichtathletik“ in Rehlingen. Am Montag, 10. September, bietet die Fußorthopädie Kramp ab 9.30 Uhr Fuß- und Rücken-Scanning an. Am selben Tag um 20.15 Uhr referieren Dr. Aline Weiten und Physiotherapeut Thomas Klein über Arthrose.

Am Mittwoch, 12. September, besteht um 11 Uhr im Bungertstadion die Möglichkeit, das Lauf- und/oder Walkingabzeichen abzulegen. Am Donnerstag, 13. September, ist Gelegenheit, die Prüfungen zum Sportabzeichen zu absolvieren. Die Prüfer stehen bereit für Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche ab 16 Uhr, für Erwachsene ab 18 Uhr.

Informationen und Anmeldung bei Reha.JuBiwer@web.de oder unter Telefon (0 68 35) 44 08.