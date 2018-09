Ein überraschter Sieger im Rathaus

Angespanntes Schweigen im Sitzsaal des Siersburger Rathauses, als der erste Beigeordnete der Gemeinde Rehlingen-Siersburg um kurz nach 18.30 Uhr das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahlen verkündete. Ein Ergebnis, das in seiner Deutlichkeit überraschte: Rund 60 Prozent der Stimmen konnte der parteilose Ralf Collmann auf sich vereinigen. Sein Mitbewerber Joshua Pawlak erreichte knapp 40 Prozent der Stimmen.

Schon zuvor waren im Sitzungsaal im zweiten Stock Jubelrufe aus dem unteren Stockwerken zuhören gewesen. Dort beobachtete das Team von Ralf Collmann, 56, in seinem Büro - er arbeitet als Standesbeamter im Rathaus einlaufenden Ergebnisse aus den 17 Wahlbezirken der Flächengemeinde.

Für Collmann selbst, war die Deutlichkeit des Wahlergebnisses eine Überraschung: „Ich glaube das noch gar nicht so richtig, dass das kein Traum ist. Aber ich bin mehrfach gezwickt worden und bin nicht wachgeworden aber wach geblieben.“

Sseine ersten Wünsche aber gingen an seinen Kontrahenten von der SPD: „Wir haben immer ein tolles Verhältnis gehabt während des gesamten Wahlkampfes. Der war sehr, sehr schwer. Ich kann gut mit ihm mitfühlen.“

Sein Dank geht an sein Team und die Parteien - CDU und Bündnis90/Die Grünen - die ihn unterstützt haben. Aber: „ich bin parteilos und ich werde parteilos bleiben, und wir werden sicherlich hier in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg sehr gut zusammenarbeiten.“

Woran hat es gelegen? Eine gewisse Popularität in den Orten und ein sehr gut geführter Wahlkampf, das sei wohl die Basis des Erfolgs gewesen. War die Parteilosigkeit ein Bonus? „Das kann schon sein. Man sieht es in anderen Kommunen, wo Parteilose nicht chancenlos waren oder gewonnen haben.“

Auch der Unterlegene Joshua Pawlak, 27, bescheinigte seinem Mitstreiter einen sehr fairen Wahlkampf und teilte mit, dass er ihm in seiner Einarbeitungsphase zur Seite stehe. Pawlak ist einer der ersten Beigeordneten der Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Er glaubt, dass möglicherweise dann doch sein Alter den Ausschlag gab, obwohl er - so sein Eindruck - im direkten Bürgerkontakt im Wahlkampf die Bürgerinnen und Bürger durchaus habe überzeugen können. „Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht das Alter war, das den ein oder anderen auf dem Papier abgeschreckt hat.“ Die Gratulation an seinen Mitstreiter fiel herzlich und freundschaftlich aus.

Lange Gesichter hingegen bei der SPD. SPD-Minister für Umwelt und Verbraucherschutz Reinhold Jost, Ortsvorsteher in Siersburg, hatte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. „Der Erfolg so genannter parteiloser Kandidaten ist schon etwas, was als Warnsignal an alle Parteien zu realisieren ist.“ Obwohl die SPD in der Vergangenheit sehr gute Arbeit in der Gemeinde geleistet habe, sei dies offenbar kein Garant mehr dafür, dass sich dies an der Wahlurne widerspiegele. Seit 34 Jahren war das Rathaus fest in der Hand der SPD.