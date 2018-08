später lesen Bürgermeisterwahl Wo es das Ergebnis der Wahl gibt Teilen

In der Gemeinde Rehlingen-Siersburg wird am Sonntag, 2. September, ein neuer Bürgermeister gewählt. Wer die Wahlergebnisse möglichst schnell erfahren will, kann am Sonntag im Rathaus mitverfolgen, wie die einzelnen ausgezählten Wahlbereiche einlaufen. Von Nicole Bastong