Geflügelzüchter präsentieren in Nalbach Küken

Am Samstag ab 14.30 Uhr werden Basteln für Kinder, Kinderschminken, ein Malwettbewerb und ein Streichelzoo angeboten. In der Kinderschreinerei können unter Anleitung Nistkästen und Insektenhotels gebaut werden.

Der Nalbacher Kindergarten wird am Samstagnachmittag eine Aufführung darbieten. Auch für den Sonntagnachmittag wird das Kinder und Jugendprogramm angeboten und als Höhepunkt der Kinderzauberer Beppo mit seinen Zauberkünsten Groß und Klein in Staunen versetzen. An beiden Tagen kann das schlüpfen von Küken aus Eiern beobachtet werden.

Für interessierte Besucher erläutern die Mitglieder und der Vorstand des Rassegeflügelzuchtvereins, gerne Fragen zur Tierhaltung und geben Hinweise zur artgerechten Zucht und Haltung von Hühnern und anderem Geflügel.

Die Ausstellung in der Litermonthalle ist geöffnet, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.