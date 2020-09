Schulkinowochen : Unterricht im Kinosaal – Fünf Kinos im Landkreis Saarlouis öffnen jungen Filmfans ihre Türen

Auch im Kino Schmelzer Lichtspiele laufen Filme der Schulkinowoche 2020. Foto: Sulamith Sallmann

Kreis Saarlouis Schulen können sich nun zu den 19. Schulkinowoche Saarland anmelden. 53 Filme sind im Programm, einige laufen auch in Kinos im Kreis Saarlouis – coronagerecht natürlich.

Vom 16. bis 20. November öffnen saarlandweit Kinos ihre Säle, um Schüler und Lehrer im Rahmen der SchulKinoWoche Saarland ein hochwertiges unterrichtsbezogenes Filmprogramm zu zeigen. Auch die Kinos in Bous, Lebach, Saarlouis und Schmelz erwarten die Schulen.

Das Filmprogramm der SchulkinoWoche Saarland orientiert sich an den Lehrplänen einzelner Schulfächer, greift aber durch Sonderreihen auch aktuelle Themen wie Rassismus, Bioökonomie oder Nachhaltigkeit auf und bietet somit auf verschiedenen Ebenen Anknüpfungspunkte für den Unterricht. Das Angebot reicht von Kinderfilmen wie „Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz“ bis zu Filmen für Jugendliche ab 16 Jahren wie „Systemsprenger“.

Im Programm der Thalia Lichtspiele Bous finden sich beispielsweise Filme der diesjährigen Sonderreihen wie „A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ (Klasse 3 -7) aus dem Filmprogramm des Wissenschaftsjahrs zum Thema Bioökonomie oder „Amazonia - Abenteuer im Regenwald“ (Klasse 2-11) aus dem diesjährigen Filmprogramm 17 Ziele – Eine Zukunft. Zusätzlich können in Bous nach Absprache Wunschvorstellungen gebucht werden.

In den Schmelzer Kinos können sich junge Schüler*innen unter anderem auf „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“ (Klasse 1-3) in der Gloria Filmbühne freuen. Schüler höherer Klassen haben bei den Schmelzer Lichtspielen beispielsweise die Wahl zwischen der Dokumentation „Das geheime Leben der Bäume“ (Klasse 7-12) und der Komödie „Die Känguru Chroniken“ (Klasse 5-12).

Im Capitol Kino Saarlouis und im City Filmstudio Lebach können Reservierungen der Wunschvorstellungen direkt bei der Theaterleitung Claudia Ziegler gebucht werden. Lehrkräfte können hier aus dem gesamten Filmangebot der SchulKinoWoche wählen und Tag sowie Uhrzeit direkt mit Frau Ziegler terminieren.

„Dass die SchulKinoWoche Saarland stattfindet, ist in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Wir alle mussten wegen der Corona-Pandemie lange auf erlebnisreiche Kinobesuche verzichten. Und natürlich ist in diesem Herbst ein ,normaler’ Kinobesuch noch nicht möglich“, erklärt Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot. Auch bei der SchulKinoWoche Saarland wird ein Hygienekonzept angewendet, orientiert am Musterhygieneplan des Ministeriums für Bildung und Kultur.

Mit insgesamt 53 Filmen für alle Altersstufen wird auch in diesem besonderen Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm geboten, aus dem die Schulen wählen können. „In diesem Jahr bieten wir, zusätzlich zu den regulär programmierten Vorstellungen, auch verstärkt die Möglichkeit an, Wunschvorstellungen in den 18 teilnehmenden Kinos zu organisieren. Zudem bereiten wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Vision Kino ein ergänzendes digitales Angebot vor. Wir möchten den Lehrkräften damit ein hohes Maß an Flexibilität bieten“, ergänzt Dr. Erik Harms-Immand, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung.

Leopold Grün, Geschäftsführer der Vision Kino, erläutert: „Wir bieten mehr als den Film an sich, genauso wie Kino heute und in Zukunft mehr sein muss als eine Abspielstätte. Filmgespräche, Anregungen, Reflexionsrunden und die Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Films – all das gehört zusammen, wenn wir diese Kunstform in den Mittelpunkt rücken.“