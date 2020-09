100 Jahre Saarland : 100 Jahre Saarland in Briefmarken erzählt

Saarbrücken Ausstellung im Theater im Ring in Saarlouis blickt am Samstag und Sonntag auf die Saar-Geschichte.

Die Geschichte des Saarlandes in Briefmarken und Ansichtskarten: Das bietet eine Ausstellung, die am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr im Theater am Ring im Saarlouis zu sehen ist. Veranstalter ist das Kulturamt Saarlouis in Kooperation mit dem Verein „Briefmarken- und Ansichtskartenfreunde Saarlouis und Umgebung“. Die Veranstalter zeigen unter dem Motto „100 Jahre Saarland“ nicht nur ihre eigenen Sammlungen, auch die von befreundeten Sammlern werden im Theater zu sehen sein.

Alle dokumentieren sie mit ihren Exponaten die großen Daten der Saarlandgeschichte auf kleinem Raum: die Völkerbundzeit mit dem Saargebiet von 1920 bis 1935, in dem das Bundesland seine Ursprünge hat. Die unsägliche Nazizeit an der Saar von 1935 bis 1945. Die Zeit des zweiten Saargebietes von 1947 bis Ende 1956; die Saarabstimmungen 1935 und 1955. Darunter sind teils sehr wertvolle Marken. In die Ausstellung eingebettet ist am Sonntag der saarländische „Tag der Briefmarke“. Aus diesem Anlass ist ein Sonderpostamt der Deutschen Bundespost mit einem Sonderstempel vor Ort. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Beim Besuch herrscht Maskenpflicht.