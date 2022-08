Meinung zur Sicherheit in Bädern : Ohne Respekt geht es nicht

In den Freibädern setzt sich die Entwicklung fort, die wir auch im Alltag auf der Straße erleben: Menschen, die für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen sorgen, werden zunehmend respektlos behandelt.

Sanitäter werden beschimpft. Feuerwehrleute beim Einsatz behindert, Polizisten sogar tätlich angegriffen wie vor zwei Wochen in der Neunkircher Innenstadt. Auch in den Freibädern, wo das Schwimmbad-Team in Folge Personalmangels ohnehin keinen leichten Job hat, nehmen die Fälle von aggressivem Verhalten zu. Einige Kommunen setzen gerade an Wochenenden zusätzliche Sicherheitskräfte ein, die teuer eingekauft werden müssen und das Stadtsäckel zusätzlich belasten. Was hilft? Zunächst mal reden. Und selbst ein gutes Vorbild sein in Sachen Respekt vor unseren Mitmenschen.