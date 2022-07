Unfassbare Zustände bei SVolt-Debatte im Gemeinderat : Eine Frage des Anstands

Meinung Egal, wie man zur SVolt-Ansiedlung steht: Der Umgang der Gegner mit den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern geht gar nicht, findet unsere Autorin.

Wie geht demokratische Debattenkultur? Wer sich davon einen Eindruck verschaffen wollte, war am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung in Überherrn leider an der ganz falschen Adresse. Das Reizthema SVolt stand auf dem Programm, die Bürgerinitiativen hatten rund 200 Menschen zur Demo und Sitzung im Kulturhaus mobilisiert. Dieser Masse gegenüber: 28 Gemeinderäte plus eine Bürgermeisterin, mit der an diesem Abend gewiss niemand tauschen wollte.