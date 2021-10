Besuch beim 3. Hemmersdorfer Pop-Festival : „Je kleiner, je feiner“ - So begeisterte erlesene Avantgarde-Musik beim Hemmersdorfer Pop-Festival

Hemmersdorf Klein und fein: Das 3. Hemmersdorf Pop-Festival wird seinem Ruf als überregional bekanntes Boutique-Festival in Gänze gerecht. Ein Besuch.

Auf dem Parkplatz zwischen Grenzlandhalle und Niedschule hat es sich ein kleines Grüppchen am frühen Samstagabend auf einem Mäuerchen bequem gemacht. In der untergehenden Abendsonne den Crémant genießend, den „grandiosen“ Vorabend kennerhaft bewundernd. Derweil finden sich weitere Besucher per pedes und mit dem Auto ein. Viele von ihnen haben Decken unter den Armen. „Decken kriegt man auch in der Kirche. Festival-Bändchen und Getränke gibt’s drinnen in der Halle“, weist eine offensichtliche kundige Dame die Neuankömmlinge ein.

In den obligatorischen Lüftungs- und Umbaupausen müssen die Besucher die Kirche verlassen. Zeit, sich bei einem Getränk in der abgedunkelten Lounge in der Grenzlandhalle auszutauschen und kennenzulernen – denn auch die Künstler sind zugegen. Hier gibt es neben Speis und Trank auch einen Merchandise-Stand sowie zu erwerbende Konzertfotos von Zippo Zimmermann. Um halb acht ist es dann soweit: Die isländische Pianistin und Neoklassik-Komponistin Eydís Evensen betritt eifrig beklatscht von den zurückgekehrten Besuchern die Bühne. Just hat sie ihr Debütabum „Bylus“ (isländisch für Schneesturm) herausgebracht, mit dem sie nun auf Tour geht – unter anderem spielt sie in der bereits ausverkauften Londoner Royal Albert Hall. Als erfolgreiches Model hat Evensen naturgemäß reichlich Bühnenerfahrung und erfährt gerade deshalb eine besondere Aufmerksamkeit, wie das lästige Fotografieren mit dem Smartphone mancher Besucher erahnen lässt. Doch Evensen lässt sich nichts anmerken, platziert ihre schwarzen Sneaker neben dem Flügel, begrüßt zurückhaltend das Publikum, bevor sie die Augen schließt und zu spielen beginnt. Ihr ausgereiftes, fingerfertiges Klavierspiel wirkt leichtfüßig und lädt geradezu zum kontemplativen Innehalten ein. In ihren kurzen Zwischenreden bekundet sie ihre Sympathie für Hemmersdorf, das sie an ihr eigenes kleines Dorf erinnere, in dem sie bei Anbruch der Dunkelheit zu spielen und komponieren beginne, so Evensen. Die Zuhörer sind begeistert – ebenso von dem folgenden Auftritt Ajimals. Der britische Arzt und Musiker besticht mit seinem brillanten Deutsch und seiner umwerfenden Offenheit. In seinen ausgefeilten Pop-Elektro-Arrangements bezieht er kritisch zu aktuellen Zustände Stellung, prangert explizit Missstände an und plädiert für mehr Menschlichkeit.