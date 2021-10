Musikverein Ommersheim : Jugendorchester „Lautstark“ spielt in der Saarpfalz-Halle

Das Jugendorchester „LautStark“ des Musikverein Ommersheim 2019 beim Jahresabschlusskonzert in der Saarpfalzhalle mit seinem Dirigenten Nikolaus Burgard. Foto: Jörg Martin

Ommersheim Am Samstag, 9. Oktober, findet in der Saarpfalz-Halle in Ommersheim unter dem Motto „Mitten drin statt nur dabei, eine musikalische Stunde mit Halb- und Lautstark“, bei Kaffee und Kuchen ein Auftritt des Schüler- und des Jugendorchesters des Musikvereins Ommersheim statt.

