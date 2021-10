Festnahme : Polizei nimmt 49-Jährigen nach schwerem Raub fest

Saarlouis/Beckingen Zum schweren Raub im Juli in Gerlfangen hat die Polizei nun neue Erkenntnisse mitgeteilt.

Nach einem schweren Raub in Gerlfangen hat die Polizei einen 49-Jährigen aus Beckingen festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wird dem 49-Jährigen vorgeworfen, im Juli eine 74-jährige Frau in ihrem Haus mit einer Schusswaffe überfallen und ausgeraubt zu haben. An seiner Seite hatte der Mann zwei Komplizen (deutsch, im Alter von 38 und 41).