CDU-Bürgermeister-Kandidat CDU Ensdorf schickt Volker Greff ins Rennen

In ihrer Mitgliederversammlung am Mittwoch hat die Ensdorfer CDU Volker Greff einstimmig als Kandidat für die Ensdorfer Bürgermeisterwahl im Mai 2019 nominiert. Greff betonte, dass seine Kandidatur ein Angebot an alle Ensdorferinnen und Ensdorfer, gleich welcher Couleur, sei. red