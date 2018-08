später lesen Seminar Heilpraktiker gibt es auch für Pflanzen Teilen

Wer auf der Suche nach umweltverträglichen Mitteln für Pflanzen in Haus und Garten ist, kann sich am Samstag, 25. August, 9 bis 12 Uhr, bei der KEB in Dillingen darüber informieren, was Homöopathie für Pflanzen ist. red