Der Yogi Swami Benajan, mit bürgerlichem Namen: Amir Klein, leitet am Samstag, 25. August, 10.30 bis 17.30 Uhr, bei der KEB in Dillingen ein so genanntes Retreat (Tagesseminar) für Ashtanga-Yoga. Die Teilnahme kostet 70 Euro. red