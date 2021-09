Feuerwehr Dillingen : Ehrungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr

Dillingen (red) „Vielen Dank, auch im Namen der Bürgerinnen und Bürger, für das hohe und unermüdliche Engagement, das sie im Ehrenamt für unsere Gesellschaft leisten“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Berg, als er die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen zur kleinen Feierstunde begrüßte.

Wehrführer Raimund Grandmontagne spricht von von der Corona-Pandemie bestimmten schweren Zeiten, in der die Einsatzbereitschaft der Wehrmänner und Wehrfrauen eine ganz besondere Anerkennung verdient. „Neben der Familie und dem Beruf stellen hier freiwillige Feuerwehrangehörige oft Persönliches hinten an, um die Allgemeinheit zu schützen. Daher gebührt auch unseren Familien und Partnern ein herzliches Dankeschön“, sagte der Wehrführer. 120 Einsätze waren es seit Jahresbeginn im Löschbezirk Innenstadt, 25 im Löschbezirk Diefflen. Der überwiegende Teil der Einsätze war im Bereich der Technischen Hilfeleistung und Kleinbrände, größere Einsätze waren ein Wohnhausbrand in der Marktstraße und der Brand der Trafostation in der Steinmetzstraße.