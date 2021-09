Serie Bürgerwerkstätten : Differter Bürgerwerkstatt sucht Verstärkung

Differten Die Mitglieder der Differter Bürgerwerkstatt haben schon viel erreicht. Für ihre neuen Projekte würden sie sich über Nachwuchs freuen.

„Pandemie-bedingt können wir große Projekte momentan nicht angehen, da wir immer nur in ganz kleinen Gruppierungen oder allein arbeiten“, erzählt Stefan Lorson, Differtens Ortsvorsteher und Mitglied der Bürgerwerkstatt. Acht Anwohner engagieren sich ehrenamtlich im Ort. „In Differten leben rund 3500 Menschen. Wir hatten 16 Helfer bei der Gründung im Jahr 2018, allerdings hat die Zahl der Helfer bis heute abgenommen. Über ein fleißiges Paar Hände mehr würden wir uns sehr freuen“, sagt Lorson.

Für den 60-Jährigen gibt es noch einige Projekte, die in Frage kämen. „Zuletzt haben wir zwei Verteilerkästen von der Telekom im Ort bunt bemalt und verschönert.

Außerdem haben wir hier am Ortsausgang in Richtung Friedrichweiler ein Mahnmal des Friedens neugestaltet. Dafür wurde erstmal zurückgebaut, bevor wir mit dem Neuaufbau starten konnten. Die Seiten sind nun gemauert und das Beet in der Mitte ist bunt bepflanzt. Die Pflanzen haben wir alle selbst großgezogen“, erzählt Reinhart Bohnenberger, Mitglied der Bürgerwerkstatt.